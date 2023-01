OB jagter den gode stime: - Vi gik måske på ferie på et ærgerligt tidspunkt

OB's superligatrup tog onsdag hul på forberedelserne til den fortsatte jagt på en placering i den bedste halvdel af tabellen.

For anfører Jeppe Tverskov drejer det sig i høj grad om, at få fat der, hvor holdet slap midt i november.

- Vi må jo tage noget af det med, som fungerede for os, og som vi havde succes med.

- Resultatmæssigt var det måske lidt ærgerligt for os at gå på ferie på det tidspunkt, fordi vi var kommet godt efter en dårlig start, siger anføreren og tilføjer, at det handler om at komme op på samme niveau og samme intensitet.

- Det er det, vi bruger den første måned på.

Da VM stod for døren gik OB på tidlig juleferie med en placering som nummer fem. Placering blev indhentet efter en katastrofal start på sæsonen.



Når OB-holdet løber ind på Odense Stadion den 19. februar for at møde Randers FC har holdet ikke spillet en superligakamp siden 13. november. Her det blev 3-3 på udebane mod AC Horsens.

Men forinden står den på tre træningskampe - alle på udebane og den første spilles mod Næstved BK den 14. januar.

- Planen på kort sigt er at arbejde hårdt hver eneste dag, men også at have en plan og en strategi for at blive bedre over tid, siger cheftræner Andreas Alm.

En joker i det spil er transfervinduet. Her kan der som bekendt både ske en åreladning og/eller dukke forstærkninger op.