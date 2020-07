OB jagter drømmen om Europa

OB er i fuld gang med forberedelserne til næste etape i kampen om at spille europæisk fodbold.

Efter at have elimineret Randers FC venter nu to kampe mod AC Horsens, og hvis fynboerne vinder det opgør venter enten FCK eller AGF. Der er altså fortsat lang vej til Europa for fynboerne, men holdet er fast besluttet på at gå efter muligheden.

- Vi ser frem mod Horsens-kampen. Der venter formentlig to meget tætte opgør mod en kompetent modstander. Skal vi ud, hvor det er rigtig sjovt, skal vi eliminere Horsens også, fortæller OB's cheftræner Jakob Michelsen.

Mødet med de formstærke østjyder

OB har klaret skærene i deres nedrykningspulje i fin stil, og det er i høj grad også tilfældet for Horsens. Østjyderne er formstærke og har ikke tabt de seneste ni kampe i træk.

- Horsens er et af de hold, der er meget afklaret med, hvordan de kommer frem til chancer. De har været gode efter coronapausen, det er klart, det har man lagt mærke til. Ikke kun her under nedrykningsspillet, men også lige inden hvor de vandt over tre af de store, siger OB-spilleren Jeppe Tverskov.

Randers var første modstander på vejen mod Europa, og de blev ryddet af vejen af unge Max Fenger, der headede begge mål ind for OB. Han gentager gerne kunststykket mod Horsens, hvis muligheden byder sig.

Er du manden, der scorer mod jyderne?

- Jeg skal helst også kunne score mod andre hold, så det håber jeg på, lyder det fra OB-angriberen Max Fenger.

De sidste forhindringer

Selvom det skulle lykkes OB at slå Horsens ud, er der stadig et godt stykke vej igen. For bagefter venter enten AGF eller FCK, og de skal også besejres, inden der er udsigt til internationale kampe.

- Da vi vandt puljen, var der tre forhindringer; der var Randers, der var Horsens og så enten AGF eller FCK. Nu er den første forhindring væk, og så spiller vi om retten til at komme hen til sidste forhindring. Det er sådan, det er, og det kunne være rigtig sjovt at stå på Aarhus stadion eller i Parken og spille os i Europa, siger Jakob Michelsen.

Men før det bliver sjovt i Aarhus eller København, er der først et stykke arbejde, der skal gøres færdig i Odense og Horsens, og det arbejde glæder Max Fenger sig til.

- Jeg tror hundrede procent på, at vi kan slå Horsens ud. Vi gør det godt til træning, og vi har været gode på det seneste.