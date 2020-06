Slut: OB misser eftertragtet slutplacering

Der er kun ét resultat, som OB kan bruge til noget i hjemmekampen mod Esbjerg søndag: en sejr og tre point. Tre point skal der nemlig til, hvis OB skal snuppe de tre point, der kan bringe klubben op på rækkens ottendeplads.

Inden sidste runde af grundspillet ligger OB nummer 10 med 30 point og har brug for at overhale Lyngby og Horsens, der begge har 31 point. Ottendepladsen er vigtig, da nummer otte, ligesom nummer syv, selv kan vælge sin gruppe i nedrykningsspillet og dermed undgå gruppen med størst nedrykningsfare.

For at OB kan slutte som nummer otte, kræver det en sejr mod Esbjerg, mens både Lyngby og Horsens skal smide point til henholdsvis Hobro og Brøndby. OB har dog også fordel af en bedre målscore. Følg kampen her.