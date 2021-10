OB kæmper om det gode selskab: - Vi skal være stærke

Skrøbelig placering

OB har 14 point efter 11 kampe, og den høst skulle gerne tilføres ekstra point, når Randers FC klokken 14.00 løber ind på Odense Stadion.

Sjettepladsen er nemlig skrøbelig og kan meget vel blive overtaget af enten FC Nordsjælland eller Brøndby, som begge har på papiret lette kampe.

Især de forsvarende mestre fra Brøndby bør i deres hjemmekamp mod bundproppen fra Vejle tage alle tre point.

FC Nordsjælland spiller ligeledes hjemme, men får besøg af øjeblikkets nummer et fra FC Midtjylland.

Ser man alene på placeringerne, så står gæsterne fra Randers FC stærkest med 18 point og en øjeblikkelig femteplads.

Et nederlag kan sende OB ned i tabellen, og både FC Nordsjællland, Brøndby, Viborg og AGF kan overhale OB og sende fynboerne helt ned på en tiendeplads.

Cheftræner: Alle kampe er vigtige

Men det er alt sammen en skønsom blanding af matematik, håb og spekulationer.

Sidst OB og Randers mødtes, spillede de to hold uafgjort, og derfor forventer cheftræner Andreas Alm en tæt kamp.

- Alle kampe vil være vigtige for os, også fordi vi skal føle, at vi er på rette vej, at vi gør ting som giver os point, siger Andreas Alm.

Anfører Jens Jakob Thomasen er optimist forud for kampen.

- Sidst vi mødte Randers så vi gode ud og skabte mange chancer.

- Jeg mindes også, at jeg havde en oplevelse af, at vi skulle have vundet. Men det er et stærkt mandskab, siger en optimistisk Jens Jakob Thomasen.

Målmand tilbage på landsholdet

Anføreren er ikke den eneste som vil tage imod gæsterne med en god portion selvtillid.

Også den 20-årige målmand Hans Christian Bernat er klar til, at jagte alle tre point.

- Jeg har godt med selvtillid, og jeg føler faktisk, at der er okay selvtillid hele vejen rundt på holdet, siger målmanden til ob.dk.

Han tilføjer, at alle spillere er klar til opgaven og indstillet på, at gå efter en sejr.

- Vi håber, vi kan levere en rigtig stærk indsats på hjemmebane igen, siger Hans Christian Bernat.

Hans Christian Bernat blev forleden efterudtaget til det danske U21-Landshold.

- Det betyder, at jeg kan måle mig med toppen af målmændene i min årgang, og når jeg bliver udtaget, så giver det mig et mentalt boost, der kan hjælpe mig med at præstere endnu bedre i de kommende kampe, siger den 192 centimeter høje fynbo til ob.dk.

Kampen kan følges via liveopdateringer her på TV 2 Fyn.