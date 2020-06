OB-kamp udvalgt til forsøg med flere tilskuere 

Rigspolitiet har udvalgt tre kampe i Superligaen, der kan have flere end 500 tilskuere på stadion.

Den ene kamp er Lyngby mod OB den 22. juni. Derudover drejer det sig om Horsens mod Randers dene 20. juni samt Brøndby mod FCK den 21. juni.

Det sker, efter at regeringen og Folketingets partier i sidste uge blev enige om en forsøgsordning, som skal give de nødvendige erfaringer til at myndighederne kan vurdere, om ordningen skal fortsætte.

Rigspolitiet understreger, at afviklingen af kampene skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, og at sundhedsmyndighederne har været inddraget i beslutningen.

- Vi har valgt de tre kampe, fordi vi gerne ville have kampe både øst og vest for Storebælt. Samtidigt har vi også forsøgt at vælge, så vi både får et stort og et mindre samt et nyere og et ældre stadion i spil, så vi kan få så brede erfaringer som muligt, siger politiinspektør Uffe Stormly fra Rigspolitiet.

Publikum skal sidde ned

Beslutningen om de udvalgte kampe er truffet, efter Rigspolitiet har været i dialog med både DBU og Divisionsforeningen, hvor der er blevet lagt vægt på størrelsen af klubbernes fangrupper samt kamptidspunktet.

Det er endnu ikke fastlagt hvor mange tilskuere, der må komme på stadion til de tre udvalgte forsøgskampe. Sikkert er det dog, at de udvalgte stadions bliver inddelt i sektioner, hvor der maksimalt må være 500 tilskuere i hver sektion. Samtidig er det et krav, at tilskuere skal sidde ned under kampen.

Efterfølgende skal de tre kampe evalueres af en gruppe bestående af politiet, sundhedsmyndighederne og Divisionsforeningen. Det skal danne grundlag for, hvorvidt det er muligt at afvikle fodboldkampe med mere end 500 tilskuere over sommeren.