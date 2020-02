OB klar til foråret: Talent håber på debut for drømmeklubben

Når OB søndag på hjemmebane tager hul på forårssæsonen i Superligaen bliver det med fem nye spillere i truppen.

En af de nye i den stribede spilletrøje er Mikkel Hyllegaard. Han er hentet på Sydfyn hos danmarksserieholdet SfB/Oure, og lørdag stod den sidste afpudsning på programmet for 20-årige angriber.

- Det er selvfølgelig kæmpe stort. Jeg er jo fra Odense, så OB har altd været klubben jeg gerne ville spille for, fortæller den 173 centimeter høje angriber.

Udover SfB/Oure kan Mikkel Hyllegaard skrive fodboldklubberne Søhus/Stige og Næsby BK på CV'et.

Hans første skridt på træningsbanerne i Ådalen tog han som prøvespiller, mens han fortsat var i SfB/Oure, men med årsskiftet fik Mikkel Hyllegaard kontrakt på sin drøm.

Om drømmen for alvor går i opfyldelse ved han endnu ikke. Cheftræner Jakob Michelsen har nemlig lørdag eftermiddag endnu ikke offentliggjort den endelige trup til kampen med Brøndby.

- Man kan altid håbe, men lige nu tror jeg ikke chancen er så stor, siger Mikkel Hyllegaard.

Som ny i klubben og skal han med egne ord først ind på holdet.

- Jeg er ny og stadig ung, men jeg håber. Jeg skal udvikle mig som spiller og på den måde kan jeg håbe på lidt spilletid.

Mens der er kommet fem nye spillere ind i truppen, så har cheftræner Jakob Michelsen sagt farvel til blandt andre angriberen Mart Lieder og topscoreren Bashkim Kadrii.

Cheftræneren afviser ikke, at der kunne være plads til en overraskelse for Mikkel Hyllegaard.

- Vi mistet et par dygtige spillere, men lad os se, hvor mange af de nye der er med i morgen, siger cheftræneren, og tilføjer:

- Heldigvis er vores base og vores bund den samme som de seneste halvanden år.

- Det er klart, at vi skal finde en afløser til at lave målene i stedet for Bashkim. Der var en grund til, at der var nogle oliesheiker, der gerne ville betale en masse penge for ham, siger Jakob Michelsen.

Han tilføjer, at Mikkel Hyllegaard jo ikke har spillet højere end danmarksserien, og nu skal vænne sig til at være superligaspiller.

Fortsat jagt på målsætning

OB sluttede efterårssæsonen på en niendeplads med 27 point, og inden søndagens kampe er der kun ét point op til målsætningen.

- Vi har en trup vi tror på kan indfri vores målsætning, og den jagter vi benhamrende hårdt og det er at komme i top-seks her i foråret.

OB-Brøndby er superligaens sene kamp og sparkes i gang klokken 18.00.

