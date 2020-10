OB klar til at tæve Vejle: - Vi skal vise vildskab

OB skal søndag eftermiddag slås for at bevare en flot statistik, når de hjemme i Bolbro får besøg af Vejle. OB er således ubesejrede i 15 kampe i træk mod østjyderne.

Midtbaneslideren Moses Opondo ser frem til at komme tilbage på vindersporet efter sidste weekends skuffende nederlag til AGF. Han kan dog se store kvaliteter hos søndagens modstandere.

- Vejle er et friskt hold. De er også rigtig dygtige på bolden, og de har nogle gode individualister. De har fået en rigtigt fin start på deres Superliga-sæson, og det er et spændende hold, siger Opondo til klubbens hjemmeside.

Moses Opondo peger på, at en succes mod vejlenserne kræver endnu mere fokus på den sidste tredjedel af banen.

- Vi slår dem ved at fortsætte med at gøre vores ting og have fokus på slutprodukt. Vi skal være ærgerrige og vise endnu mere vildskab i feltet. Og så bare banke det lort ind, siger midtbanespilleren.

OB-træner Jakob Michelsen har til eftermiddagens superligakamp udtaget samme trup, som tabte 2-4 mod AGF. Skadeslisten i OB består fortsat af Alexander Juel, anfører Janus Drachmann, Mart Lieder og Christian Vestergaard.

Kampen mod Vejle starter klokken 14 på Odense Stadion.