OB leverer flot comeback i underholdende brag mod Brøndby

OB leverede et flot comeback, da klubben i en chancerig affære på Nature Energy Park lørdag aften spillede 2-2 mod Brøndby efter at have været bagud 0-2.



Både OB og Brøndby fortsatte dog deres pointmæssigt sløje start i 3F Superligaen ved at spille uafgjort i en intens og underholdende kamp.