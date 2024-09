OB må undvære topscorer i længere tid

OB må undvære sin topscorer Luca Kjerrumgaard, der er ude med en skade de næste uger. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Luca Kjerrumgaard pådrog sig en skade i fredagens træning i OB, og han var derfor ikke med i holdets kamp mod AC Horsens i weekenden. Nu oplyser OB, at Luca Kjerrumgaard ikke vil være spilleklar de næste mange uger.

- Vi har modtaget svar på den MR-scanning, vi fik foretaget på Luca, og den bekræfter, at han har fået en fiberskade i det venstre baglår. Prognosen er 4-6 uger, så forventningen er lige nu, at han kan være tilbage i slutningen af oktober, siger Daniel Borgen, der er Head of Medical i OB.

OB møder i de kommende kampe Roskilde på hjemmebane, Kolding på udebane og HB Køge på hjemmebane, inden der er landsholdstermin midt i oktober. Herefter er Roskilde igen modstanderen den 18. oktober, men det er altså tvivlsomt, at Luca Kjerrumgaard er klar til den tid.

Luca Kjerrumgaard er OB’s topscorer med 10 mål i otte kampe i denne sæson.