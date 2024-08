OB-målmand efter chok-nederlag: - Vi fik et realitytjek

Der var ikke meget, der fungerede. Nogenlunde sådan er analysen fra OB's finske målmand Viljar Myhra efter nederlaget i pokalturneringen til Middelfart Boldklub.

- Det er for dårligt fra første sekund. Det gik skævt over det hele, vi var ikke der, hvor vi skal være i intensiteten.

Hvad siger det her om OB, at I taber til et 2. divisionshold?



- Det siger, at hvis vi troede, vi var noget efter tre sejre, så fik vi et reality check i dag.

- Vi skal arbejde stenhårdt frem mod næste kamp for at slå tilbage. Vi har meget positivt at tage med fra ligakampene, og det skal vi bygge videre på, lyder analysen fra OB's målmand, der dog også har roser til Middelfart Boldklub:



- Jeg synes, de er et godt hold. Virkelig. De har imponeret mig, men vi vidste godt, de var gode, vi har set dem på video.