OB-målscorer: Vi er godt rustet til Superliga-genstart

OB-midtbanespilleren Moses Opondo har fundet målformen i tide til Superligaens genstart.

Tirsdag aften scorede Opondo for anden testkamp i træk, da han udlignede til 1-1 hjemme mod AaB. OB endte med at tabe den målrige kamp med 3-4.

Læs også Efter testkamp: OB-spillernes kroppe skal lige i gang igen

I den seneste uges tid har OB-spillerne været mere sammen end vanligt, da de har opholdt sig på hoteller i Odense, som selskabet bag klubben står for.

- Det har været fedt at være sammen med gutterne på den her lille træningslejr.

- Generelt er der lige nogle småting, der skal helt på plads, men vi er godt rustet til de superligakampe, der kommer nu, siger Opondo til klubbens hjemmeside.

I tirsdagens testkamp bragte den 20-årige angriber Oliver Klitten AaB foran med 1-0, inden Opondo bragte balance i regnskabet.

Læs også 'Grønt' lys over boldbane: Fodboldklub sparer penge og udleder mindre CO2

Dernæst scorede OB's forsvarsspiller Jeppe Tverskov til 2-1 inden pausen.

AaB's centrale midtstopper Jores Okore udlignede til 2-2, inden hjemmeholdets målræv Sander Svendsen gjorde det til 3-2.

AaB vendte dog kampen til slut, da først Kristoffer Pallesen udlignede til 3-3, inden den indskiftede angriber Tom van Weert blev matchvinder.

- Det var en god træningskamp for os, og selv om resultatet ikke var godt, så fik vi nogle meter i benene, og vi blev testet mod en god modstander, siger Opondo.

I fredags scorede Opondo også, da OB spillede 2-2 i en testkamp ude mod FC København.

- Det er altid dejligt at få lidt selvtillid og få lidt flere kampminutter, men det handler om at klø på med god energi og på den måde hjælpe holdet.

Læs også Coronakrisen: Tre rørende øjeblikke på Fyn

- Jeg føler, at jeg har godt med selvtillid i forhold til, at jeg har været lidt ude, så det er dejligt at kunne vise energi og power, når jeg har fået chancen.

- Så skal det bare overføres til de kommende kampe, hvor der er point på spil, siger Moses.

Det var OB's sidste testkamp, inden fynboerne genoptager spillet i Superligaen med mandagens kamp mod AGF i Aarhus.

AGF genåbner ligaen allerede torsdag med en udsat kamp hjemme mod Randers.