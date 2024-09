- OB mangler mod og ambitioner med nej til afrikansk akademi

Da beslutningen blev truffet i OB, var klubben i strid modvind i Superligaen, og fodbolddirektør Björn Wesström var presset på flere fronter.

Men ifølge vores oplysninger skyldes OB’s nej til El Cambio også økonomiske årsager. OB’s øverste ledelse ønskede ikke at investere de penge, der skulle til for at drive akademiet i Afrika. Det kan vise sig at være en dyr besparelse, for OB misser en unik mulighed på både kort og lang sigt.

Flere klubber har overhalet OB

For det første opnår AGF en masse goodwill og positiv PR ved at engagere sig i afrikansk fodbold. Og for det andet har Aarhus-klubben nu adgang til en stor talentmasse af mandlige og kvindelige fodboldtalenter under 18 år. Spillere som potentielt kan have samme klasse og værdi som Yankuba Minteh, der sikrede OB en kæmpe sportslig og økonomisk gevinst for et år siden.

For OB er det en dum sag, der er en ubekvem påmindelse om klubbens plads i det danske fodboldhierarki. En række klubber har efterhånden overhalet OB både økonomisk, sportsligt og organisatorisk. Og selvom OB selv har meldt ud, at klubben har et spillerbudget, der er blandt landets seks højeste, er der mange områder, hvor OB halter efter konkurrenterne. Ikke mindst i tabellen, hvor den aktuelle status som Nordic Bet Liga-hold er en pinlig påmindelse om fødekæden i dansk fodbold.

Stadion i Odense er slidt og utidssvarende. Klubbens administration og sportslige stab er lille sammenlignet med flere Superliga-klubber. Og selvom akademiet leverer gode resultater og spillere, sker det på baggrund af en lille økonomi.

Ingen fans hepper på regnskaber

I OB’s Strategi 2026 er det et overordnet mål at være en økonomisk bæredygtig klub, og de seneste regnskaber fra Odense Sport & Event har været fornuftige. Men ingen fans hepper på regnskaber, og den stramme økonomistyring i OB har kostet klubben dyrt sportsligt.