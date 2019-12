OB mod FCK: Sidste skud i Parken

OB får lov at lukke Superligaens efterårssæson når de mandag aften tager til Parken for at møde FC København.

En svær kamp for fynboerne, der ikke har vundet på udebane over FC København i superligaen siden 2003. Så det vil nærmest være et mindre fodboldjulemirakel, hvis det lykkes fynboerne at hente alle tre point. Måske kan 'Madrid' trøjerne bringe lidt juleheld på banen. OB spiller også denne kamp i jubilæums trøjerne for 25-års jubilæet for 'Miraklet i Madrid'.

Læs også Ingen mirakler i Odense: OB fik point efter tre nederlag

Pointene kan OB ellers godt bruge i bestræbelserne på at komme med i det attraktive Top6-slutspil. Lige nu ligger OB placeret som nummer ni, men kan med en sejr ryge helt op som nummer fem. Omvendt kan FC København med en sejr komme til at ligge tættere på førerholdet FC Midtjylland med en sejr.

Læs også OB's U19 hold er Danmarks bedste

Københavnerne er lige nu syv point efter.

OB må undvære den sædvanlige anfører Jeppe Tverskov til opgøret. Han er stadig skadet.

Du kan følge med i kampen live her fra klokken 19: