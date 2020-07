Minut for minut: OB besejrer Randers i afgørende kamp

Dagens kamp OB mod Randers kunne betyde en plads i Europa League, og derfor var der pres på holdet på hjemmebane.

Det lykkedes det blått og hvidstribede hold, der vandt 2-0 over Randers.

Østjyderne vandt den forrige kamp mod OB med 2-1, og dermed var der pres på fynboerne, hvis de skulle gå videre.

Læs også OB kan tage DM-guld for første gang i 29 år

Til kampen blev samarbejdet Øens Hold hyldet, der for nyligt førte til, at OB for første gang i 29 år vandt Danmarks Mesterskabet med deres U19 hold.

Alle samarbejdsklubber, der har fostret en U19-danmarksmester, er inviteret til weekendens 3F Superliga-kamp.

Og det er ikke så få klubber endda: Assens FC, Aarup Boldklub, Brenderup IF, Kerteminde Boldklub, Middelfart G & BK, Morud IF, Næsby Boldklub, Oure FA, Sanderum Boldklub, S.f.B., Tved Boldklub og Verninge IF vil alle blive hyldet til dagens kamp.

Kampen startede klokken 16, og du kan genlæse kampen minut for minut her: