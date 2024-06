OB: Nye trøjer er lidt mere 'fashion'

OB kommercielle chef Jack Jørgensen lægger ikke skjul på, at han er meget tilfreds med klubbens nye hjemmebanetrøje, som blev præsenteret fredag.

- Vi har lavet et nyt mere moderne look på trøjen. Retrostilen, som er meget oppe for tiden, gør den lidt mere 'fashion', og det synes vi, at vi er sluppet rigtig, rigtig godt fra, siger Jack Jørgensen.

Blandt de OB-fans TV 2 Fyn har talt med, har trøjen fået en blandet modtagelse. Nogle er således vilde med retro-stilen, mens andre savner flere striber.