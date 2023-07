OB øger tophastigheden på holdet før Superligaens start

OB har været et af de mest aktive superligahold i sommerens transfervindue, men det har der været en plan med.

Det har handlet om at trimme truppen samt at øge farten på holdet, forklarer OB-fodbolddirektør Björn Wesström inden søndagens premiere i Superligaen mod Randers FC.

- Jeg ved ikke, om vinduet har været så hektisk. Det har været planen. Vi havde et antal udløb. Samtidig havde vi et ønske om at gøre holdet lidt hurtigere og mindske trupstørrelsen, så vi har lidt færre spillere. Det har været nogle af de kriterier, vi har set på, siger OB-chefen.

Uden at komme ind på specifikke navne forklarer svenskeren, at der er kommet mere fart ind på holdet.

- Vi er lykkedes med at øge tophastigheden i truppen. Det kan vi se, når vi måler på spillernes hurtighed. Vi har et hurtigere hold totalt set i dag, end vi havde, da vi sluttede sidste sæson, siger Wesström.

OB har blandt andre hentet forsvarsspillerne Leeroy Owusu og Sauli Väisänen samt offensivspillerne Don Deedson Louicius, Muhamed Buya Turay, Rami Al-Hajj, Johannes Selvén og Mohamed Buya Turay.

Ud er røget spillere som anfører Jeppe Tverskov, Yankuba Minteh, Mads Frøkjær-Jensen og Jakob Breum.

Aron Thrandarson, Jørgen Skjelvik, Naatan Skyttä, Omar Jebali, Musa Juwara og Kenneth Zohore er alle taget videre ved kontraktudløb eller endt lejemål.

For mange angribere

OB-truppen lyder lige nu på 25 spillere. Heraf er tre målmænd, og det er et godt antal, men der er dog lidt for mange spillere til angrebspositionerne.

- Det handler om konkurrencesituationen. Konkurrencen skal være god på hver position. Lige nu har vi måske lidt for mange angribere i forhold til det ønskede, forklarer fodbolddirektøren.

Han afviser, at OB kan få svært ved at spille så mange nye spillere ind på holdet inden sæsonstarten.

- Vi tager ikke spillere ind, som ikke har spillet fodbold før. Det er ikke basketspillere. Det er professionelle fodboldspillere, og vi har en professionel træner, understreger Wesström.

Han regner dog med mindre aktivitet i den resterende del af transfervinduet.

- Det bliver i så fald justeringer. Det bliver ikke store ting. Det tror jeg ikke, siger han.

OB's største salg var Mintehs skifte til Newcastle til omkring 50 millioner kroner. Salget betød, at der lige pludselig blev krævet flere penge af fynboerne i de efterfølgende handler.

- Vi mærkede, at priserne gik lidt op. Opfattelsen er, at vi nu har mange penge, og så vil folk have sig bedre betalt. Sådan er det. Det er vi forberedt på, og vi kommer ikke til at betale det, andre ønsker, men det OB kan betale, siger han.

Må ikke gentage sig

Salget af Minteh er ikke noget, som har fået OB til at ødsle med pengene.



- Planen har ikke været, at vi skulle geninvestere alle pengene i spillertruppen. Planen har været at gøre klubben bæredygtig over tid. Det hjælper salget af Minteh os til at blive, siger Wesström.

I sidste sæson glippede målsætningen om at komme i top-6 for OB. Det må ikke gentage sig i den kommende sæson, lyder kravet.

- Første skridt er at nå top-6. Det er det, vi skal forsøge. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre i denne sæson, siger han.

OB har spillet tre testkampe. Fynboerne vandt de to første med 2-1 over Vejle og 4-0 over Viborg, men tabte fredagens generalprøve med hele 1-7 til hollandske Twente.

OB's første kamp i Superligaen hjemme mod Randers spilles søndag klokken 16.