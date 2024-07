OB offentliggør ny midtbanespiller

Den tidligere viceanfører i Viborg FF har skrevet en treårig kontrakt med OB. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Allerede tirsdag trækker midtbanespilleren i den stribede trøje, hvor OB møder Næstved Boldklub på udebane i en kort træningskamp.

Jakob Bonde kommer til den fynske klub med erfaring fra både 3F Superligaen og NordicBetligaen - sidstnævnte er den liga, OB fra kommende sæson skal spille i, og det forhåbentligt med et resultat, der kan lede klubben tilbage i Superligaen.

- At kunne være med på den rejse og det nye projekt, der er ved at blive lavet her, har tiltalt mig meget, så det glæder jeg mig bare utrolig meget til, siger Jakob Bonde i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er jo en kæmpe by, jeg kommer til nu - og en rigtig stor fodboldklub også - så jeg ser det som en rigtig spændende udfordring, og jeg glæder mig til, at jeg forhåbentligt kan hjælpe OB tilbage.

Også sportschef Troels Bech glæder sig over aftalen.

- Jakob passer med sin kvalitet, dynamik og målfarlighed godt til vores spillestil. Da han samtidig er en spiller med fast karakter, der er god - også på de indre linjer - er vi glade for at byde Jakob velkommen til Odense.

Kontrakten løber til sommeren 2027.