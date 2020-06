OB opfyldte Maries håb

Det er noget markant andet end at se dem i fjernsynet Per Dørffler Pedersen, OB-fan

For 15-årige Marie Dørffler Pedersen var torsdag aften en aften af de helt store.

Den inkarnerede OB-fan havde nemlig sammen med fra familien taget turen fra Vejle-egnen for at følge yndlingsklubben.

OB spillede den første hjemmekammp i mere end tre måneder, hvor coronapandemien ikke krævede at stadion skulle være tomt for tilskuere.

- Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg er sådan en som virkelig støtter op om klubben. Så jeg synes, det er fantastisk at være her, sagde Marie før kickoff klokken 18.00.

Marie var ikke alene om at være begejstret for, at der ingen måtte være publikum på Odense Stadion.

- Det er noget markant andet end at se dem i fjernsynet, sagde Maries bror Per.

Benovet over at få lov

Alle som TV 2/Fyns reporter mødte før kampen mod Sønderjyske nød både solen og følelsen af igen, at kunne kunne fodbold under åben himmel.

- Jeg er helt vildt benovet over, at vi kan få lov til at være her, sagde Jesper Juul Andersen fra Dyrup, mens Jesper Lindkvist fra Højby stemte i:

- Jeg er herude hele tiden, og jeg kan ikke lade være med at følge dem, så uanset om det går skidt eller godt, så er jeg her.

Det lykkedes OB at rejse sig efter at have tabt med hele 0-6 til bundholdet Silkeborg i sidste spillerunde.

På mål af Jeppe Tverskov og Troels Kløve sikrede OB sig en sejr på 2-0.

Således fik Marie Dørffler Pedersen mere end hun kom efter:

- Jeg holder med klubben i medgang og modgang, og jeg tror på, at de tager sejren i dag, sagde Marie før kampen.

Næste gang Marie og de andre inkarnerede OB-fans kan se deres hold på hjemmebane bliver den 29. juni, hvor Lyngby kommer på besøg.

