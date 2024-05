OB på randen af nedrykning: Sådan overlever de

Søndag eftermiddag møder OB Randers i årets sidste hjemmekamp – her er et godt resultat afgørende for fynboernes fremtid. Med bare to kampe tilbage i Superligaen er OB nemlig faretruende tæt på, for første gang siden 1998, at rykke ud af landets bedste fodboldrække.

De stribede fra Odense har lige nu tre point op til de nærmeste konkurrenter fra Lyngby, og det er dem, OB sandsynligvis skal hænge sin hat på at indhente, hvis de skal overleve i Superligaen. Også Vejle Boldklub er dog i spil til nedrykning.

Derfor er der mange scenarier og muligheder forud for de sidste to runder af Superligaen – her forsøger vi at give et overblik over, hvordan OB kan redde sig.

Stillingen i Superligaens nedrykningsspil er lige nu som følger: