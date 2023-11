OB-profil glad for spontan træningslejr

OB udnyttede at Superligaen sprang en weekend over, og tog på en spontan træningslejr til Spanien.

Alle spillere, der ikke var udtaget til landsholdstjeneste, har derfor kunne træne under varmere himmelstrøg i en periode. Ifølge Rami Al Hajj har det været godt for sammenholdet, at være sammen i nye rammer, det fortæller han på klubbens hjemmeside.

- I tider som disse, hvor resultaterne ikke har været der, opstår der frustrationer internt, som også skaber en afstand imellem os, og derfor synes jeg, at det var vigtigt, at vi tog på den træningslejr. Vi har ikke foretaget de store ændringer på selve spillet, men i stedet haft stor fokus på sammenholdet og vores relationer på banen, og vi kan allerede mærke forskellen nu.

OB møder søndag Randers på udebane klokken 16:00.