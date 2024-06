OB-profil i undvigende svar om fremtid: - Det må I spørge klubben om

Vanskelig sæson i vente

Hvis Max Fenger ender med at fortsætte karrieren i OB i den kommende sæson, venter der en hård kamp for oprykning til Superligaen. For selvom OB i manges optik er favorit til oprykning, vurderer Max Fenger, at modstanden i 1. division bliver vanskelig.

- Som man så i nedrykningsspillet, har vi haft det svært mod de modstandere, hvor kampe bliver grimme, og der er dårlig fodbold og sådan noget. Selvfølgelig skal vi rykke op, men det er ikke en selvfølge. Det bliver en svær sæson, siger Max Fenger, der også ser en udfordring i, at OB-truppen lige nu tæller en række spillere, der gerne vil spille i en bedre liga end 1. division.

- Det havde været det samme, om vi skulle spille i 1. division eller Superliga, men nu er der måske bare flere spillere, der ikke har lyst til at være her. Det er sådan, det er. Det er forståeligt, men på den anden side skal man også være her hundrede procent, når man er her og træne så godt, som man kan, siger Max Fenger.

- Vi havde måske ikke den bedste gruppe i sidste sæson, så det handler om at få skabt en god gruppe igen. Hvem der så er med i den gruppe, bestemmer dem oppe på kontoret i sidste ende, tilføjer han.

OB spiller sin første kamp i 1. division lørdag den 20. juli mod Esbjerg. Transfervinduet, hvor spillere kan skifte klub, har åbent helt frem til 2. september.