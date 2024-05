OB-profil inden bundgyser: - Endnu en finale

Der er lagt op til endnu en bundgyser, når OB tager imod Lyngby fredag aften.

Odenseanerne har nok engang kniven for struben, nu hvor tre point sjældent har været mere tiltrængte.

Med blot fire kampe igen og en aktuel placering under nedrykningsstregen skal der simpelthen en sejr i hus, hvis håbet om at blive i landets bedste række skal bevares.

Her inden opgøret er OB-profilen Leeroy Owusu dog optimistisk:

- Det er dejligt, at vi alle står sammen, og det er netop dét, der gør, at jeg tror på det, siger han til klubbens hjemmeside med reference til de mange fans, der støtter holdet i en svær tid.

De to klubber har mødt hinanden tre gange i sæsonen, hvor udfaldet har været to uafgjorte kampe samt en sejr til Lyngby.

- Det er et svært hold at spille imod. De står samme sted som os, og det betyder bare, at det er endnu en finale, hvor vi skal give den alt, siger Leeroy Owusu.

Kampen fløjtes i gang klokken 19.