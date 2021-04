OB-profil savner spilletid: - Jeg er klar til at spille

Fredag aften fik han også blot de sidste ti minutter i nederlaget på hjemmebane mod Vejle, og den manglende spilletid frustrerer angriberen.

- Jeg har været væk et stykke tid, og hvis jeg skal tilbage i topform, skal jeg have nogle minutter. Det er den eneste vej, men Michael har vurderet, at det skal jeg ikke have nu, siger Kadrii med henvisning til OB-træner og -sportschef Michael Hemmingsen.

Klar til at spille

Samtidig forsikrer Kadrii, at han er helt klar til at spille efter at have trænet sig i form efter en lang periode uden kampe i Saudi-Arabien.

- Jeg er klar til at spille. Jeg er 100 procent, i forhold til hvor jeg kan være. Jeg er ikke i topform, men jeg er der, hvor jeg kan være på nuværende tidspunkt. Så har Michael vurderet, at det ikke er godt nok, konstaterer OB-spilleren.

Hemmingsen er dog fint tilfreds med, hvad han har set fra Kadrii på træningsbanen og lover mere spilletid resten af sæsonen.