OB-profil spår svær skæbnekamp: - Vi skal være klar

Selvom Hvidovre IF er rykket ned, holder det ikke OB-spidsangriberen Luca Kjerrumgaard fra at tage aftenens skæbnekamp ultraseriøst.

- Det bliver en svær kamp mod et hold, der ikke har noget at spille for, så derfor kan det være, at de slår sig lidt mere løs. Det skal vi være klar på, siger han til klubbens hjemmeside.

Øens hold er lige nu afhængige af, at de nærmeste nedrykningskonkurrenter fra Lyngby og Vejle Boldklub sætter point til, hvis ikke OB bliver at finde i NordicBet Ligaen i næste sæson.

- Det kunne have været lidt federe, hvis vores konkurrenter også havde tabt point, men vi kan ikke gøre andet end at fokusere på os selv, siger han.

Luca Kjerrumgaard har endelig fået gang i målformen med to scoringer i de seneste to kampe. Om stimen fortsætter, finder vi ud af i aften, hvor alt andet end tre point vil være nær fatalt for fynboerne.

Hvis OB taber i Hvidovre, vil der være seks point op til de nærmeste konkurrenter fra Lyngby med blot to kampe tilbage af sæsonen.

Kampen fløjtes i gang klokken 18.