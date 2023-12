OB reagerer på skuffende halvsæson

Efter et 1-1-resultat søndag aften mod FC Nordsjælland er OB gået på vinterpause.

I løbet af første halvdel af sæsonen har OB ikke vundet en eneste hjemmekamp.

- Det har jeg begravet for lang tid siden. Vi har manglet kvalitet på hjemmebane. Vi har arbejdet med det her med, at vi har haft svært ved at være favoritter. Vi har haft svært ved at leve op til de store forventninger, der er på hjemmebane, siger Søren Krogh.

Men resultaterne i efteråret får alligevel Bjørn Paulsen til at tvivle på, om truppen er god nok til at komme i top-6:

- Det ser ikke sådan ud. Det har det ikke gjort i det her halve år, siger forsvarsspilleren.