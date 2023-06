OB sælger endnu et stortalent til udlandet

OB har tirsdag solgt den 19-årige offensivspiller Jakob Breum.

Den talentfulde kantspiller skifter med øjeblikkelig virkning til den hollandske Æresdivisionsklub Go Ahead Eagles.

Det skriver OB på sin hjemmeside.

- Jakob er på mange måder et forbillede for OB, da han rykkede direkte fra Akademiet ind i startopstillingen og nu bliver solgt videre til en højere rangeret liga i Europa.

- Han bliver nu en fin ambassadør for OB's talentudvikling i den hollandske Eredivisie, og vi takker ham for denne gang og ønsker ham alt det bedste i sin nye klub, siger OB's fodbolddirektør Björn Wesström.

Jakob Breum kom til OB som førsteårs-U17-spiller, inden han i november 2021 skrev sin første professionelle kontrakt med klubben. Han startede karrieren i Ubberud IF og kom via en anden samarbejdsklub, Næsby Boldklub, til OB.



Nu står den 19-årige offensivspiller over for nye udfordringer i hollandsk fodbold.

- Nu står den på en ny udfordring, som jeg ser utrolig meget frem til. Det er stort set alle fodboldspilleres ambition at komme ud i det store udland og prøve sig af. Det her er en mulighed, der pludselig opstod, og både klubben og jeg mente, at det var det rette tidspunkt, jeg skulle prøve noget andet, siger Jakob Breum.

Salget af Breum kommer dagen efter OB slog sin egen transferrekord med salget af Yankuba Minteh til Newcastle.