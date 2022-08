OB sælger forsvarsspiller til ligarival

OB har tirsdag solgt den 20-årige forsvarsspiller Robin Østrøm til Silkeborg IF.

Dansk/norske Robin Østrøm kom til Odense i januar 2020, og han har siden debutten året efter spillet 39 førsteholdskampe for OB.

- Robin er et værdsat menneske, og han har altid repræsenteret OB på en eksemplarisk måde, men han ønskede mere sammenhængende spilletid, hvilket ikke er noget, vi i OB kunne love i den nærmeste fremtid, og derfor er vi blevet enige med Silkeborg IF om en transfer, siger fodbolddirektør, Björn Wesström, til ob.dk.

Han glæder sig samtidigt over, at transferen giver et større økonomisk råderum, som nu bedre kan udnyttes i den resterende del af sommerens transfervindue.

Med andre ord kan der altså også være nye spillere på vej til Ådalen.

Startede på Akademiet

Robin Østrøm blev i første omgang hentet som en ungdomsspiller til Akademiet, mens han tog sin studentereksamen på Tornbjerg Gymnasium, og han har været glad for at bo i Odense.

- Jeg har jo altid være glad for at være her i Odense. Det er en dejlig klub, hvor de har taget godt imod mig; både på ungdomsniveau og her på seniorniveau. Så Odense vil altid have en plads i mit hjerte, siger Robin Østrøm.

Han forklarer videre, at ikke har været tilfreds med den mængde spilletid, han har fået, så derfor har han aktivt søgt efter en anden klub, hvor chancen for spilletid er større.

Han understreger, at han har følt sig værdsat af OB's trofaste fanskare.

- Jeg vil selvfølgelig gerne sige en stor tak til fansene i Odense for den velkomst, jeg fik i forbindelse med min overgang fra U19 til seniorbold, og nu har jeg også været meget omkring Superligaen, hvor de har taget sig godt af mig, og det vil jeg gerne sige stort tak for.

Robin Østrøm skifter omgående til Silkeborg IF, og han har allerede senere tirsdag sin første træning med sin nye klub.

Grundet det forestående skifte var Robin Østrøm ikke med i kamptruppen, da OB mandag aften fik sæsonens første sejr.