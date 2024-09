OB sælger ikke sin topscorer - transfervinduet lukker snart

Sportsdirektør Troels Bech forventer ikke travlhed i de sidste timer af transfervinduet, for OB er tilfreds med trup-sammensætningen, som den er nu.



-Jeg tror ikke, der kommer til at ske i alverden, men vi er jo på pinden, fordi folk jo kan finde på alt muligt til sidst. Så skal vi jo kunne svare. Nu hjælper det os i den sammenhæng, at de store transfervinduer, altså de store ligaer i hvert fald, er lukket. Så det der klassiske engelske sidste-øjebliks-opkald, det får vi ikke, siger Troels Bech til TV 2 Fyn.

OB har flere spillere i truppen, de kunne være attraktive for andre klubber, men Troels Bech understreger, at OB ikke ønsker at sælge flere spillere.

- Vi har sagt farvel til så mange, som vi synes, vi skal sige farvel til. Og derfor er det ikke sådan voldsomt appetitligt for os. Vi har 24 spillere i truppen, og det er ikke noget dårligt antal, siger Troels Bech, der dog nævner, at OB råder over seks midterforsvarer og derfor kan åbne for en afgang her.

Til gengæld er klubbens topscorer Luca Kjerrumgaard ikke til salg.

- Der må være mange andre end os, der synes, han er god, men ham vil vi gerne beholde, fastlår Troels Bech.

OB har i dette transfervindue kun hentet én spiller udefra i form af Jakob Bonde, og Troels Bech er ikke på jagt efter en forstærkning i sidste minut.

-Nej, og det er der flere grunde til. Det er nu bevist i otte kampe, at vi har et konkurrencedygtigt hold. Og det er på trods af, at vi har afgivet 15 spillere og fået én ind udefra. Og den manøvre har sin berettigelse i at skabe et hold, der har en god chance for at rykke op, samtidig med, at vi skal gøre afstanden for de helt unge fra akademiet lidt kortere, siger Troels Bech.

Plads til talenter

Han peger på, at OB gerne vil have plads til mange talenter i truppen, og derfor er der ikke kommet mange nye spillere til klubben denne sommer.

- Tanken om at hente 4-5 spillere ind udefra, vil jo formodentlig betyde, at nogle af de unge kommer 4-5 pladser længere bag i køen, og det synes vi ikke er appetitligt. Hvis vi får en skade på en, to eller tre af positionerne, så ser det måske knap så driftssikkert ud, men hvis ikke vi åbner nogle pladser for nogle af de unge, så kommer de aldrig til at bevise, om de er gode nok.

Det understreger sportsdirektøren, at det næste halve år skal bidrage til og peger på, at OB kun mangler at spille 10 kampe i dette kalenderår, inden der er vinterpause og et nyt transfervindue.