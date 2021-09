OB sætter ubesejret modstander på plads

I anden halv kunne den indskiftede OB-angriber Mart Lieder for alvor have punkteret opgøret, men hollænderen fik efter et par dårlige berøringer ikke udnyttet sin friløber.

Helsingør brændte derefter et hav af chancer i anden halvleg, og derfor blev cifrene så overbevisende i fynboernes favør.

Mere tæt var det, da Kolding IF gik videre til ottendedelsfinalerne. Kolding vandt 1-0 ude over Brabrand.

I opgøret mellem de to klubber fra 2. division scorede Rasmus Nissen kampens eneste mål.