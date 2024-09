OB sagde nej til gyldent akademi i Afrika - nu gafler rivaler fremtidens stjerner

Bredegaard var tilknyttet akademiet i El Cambio fra 2019 til 2021, hvor han vendte tilbage til OB og altså satte skub i dialogen mellem akademiet i Uganda og klubben i Odense.

- Der er noget af finde, og noget der kan blive rigtig spændende, hvis man kigger de rigtige steder, sagde Ulrik Bredegaard til OB’s eget website i oktober 2022.

OB takkede nej midt i svær situation

Siden besøget i oktober 2022 fortsatte dialogen mellem El Cambio og OB, og som tiden skred frem, blev linjen mellem Uganda og Odense varmere og varmere. Begge parter var meget positive overfor en aftale, og i efteråret 2023 var en flok spillere igen på et månedlangt besøg i OB.

Men omkring årsskiftet i 2024 trak OB følehornene til sig, og et planlagt besøg i OB blev aflyst.

Klubben var i krise i Superligaen og kæmpede for overlevelse, og daværende fodbolddirektør Björn Wesstöm måtte meddele Thomas Thor, at der ikke var ressourcer til at indgå et samarbejde.

- Da vi gerne ville lukke en aftale, var OB i modvind på mange fronter, og for mig var det egentlig forståeligt, at klubben ikke kunne overskue at indgå i et nyt, stort samarbejde. Vi er et seriøst foretagende med store planer, og det ville kræve noget at være en del af. Derfor kan jeg godt forstå, at de ikke kunne sige ja til det. Det var dårlig timing, men vi måtte afsøge andre muligheder, og AGF slog hurtigt til, siger Thomas Thor til TV 2 Fyn.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger fra kilder tæt på forløbet, var det OB’s øverste ledelse, der ikke ville prioritere økonomien til Uganda-projektet. Dette er hverken bekræftet af OB eller El Cambio.

TV 2 Fyn har henvendt sig til OB for at få en kommentar fra bestyrelsesformand Niels Thorborg og akademichef Tonny Hermansen. Klubben har ikke ønsket at medvirke i historien om forløbet med El Cambio. OB’s tidligere fodbolddirektør Björn Wesström er ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.