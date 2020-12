OB ser lyst på foråret efter svingende efterårssæson

Det har ikke været lutter succes for OB-mandskabet i efterårssæsonen, hvor holdet går på juleferie med en niendeplads og 16 point.

Alligevel har de seneste fire kampe givet tro på tingene, efter at fynboerne har slået AaB, fået uafgjort mod FC Midtjylland og FC København og slået Nykøbing FC i ottendedelsfinalen af Sydbank Pokalen.

Det hæftede cheftræner Jakob Michelsen sig også ved, da han skulle gøre status over efterårssæsonen.

- Det har været en stærk afslutning på efteråret efter en halvsæson, der startede rigtigt godt, hvor vi ikke fik de point, som vi havde fortjent.

- Så havde vi nogle bump halvvejs, men er rykket tæt sammen i bussen i den seneste periode, hvor vi har spillet os i pokalkvartfinalen og har startet anden runde af grundspillet med at få point mod både Midtjylland og FCK, siger Jakob Michelsen.

Michelsens kontrakt udløber

Der er dog fortsat fire point op til top-6, som er klubbens erklærede målsætning. Den sjetteplads indtages tilmed af FCK.

- Jeg er ikke skræmt af afstanden til top-6. Jeg ville hellere være tættere på, men i og med vi har overstået de to suverænt bedste mandskaber i Danmark, så er det bestemt muligt.

Troels Kløve udlignede til 1-1 og blev hyldes af Issam Jebali og Moses Opondo. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

På det seneste har der været spekulationer om, at Jakob Michelsen er færdig som cheftræner i klubben.

Det ville hovedpersonen ikke selv forholde sig til, men henviste i stedet til, at han skulle holde møde med sportschef Michael Hemmingsen i starten af januar. OB-trænerens kontrakt står nemlig til at udløbe om et halvt år.

Fem point i tre kampe

OB-målmanden Oliver Christensen ville til gengæld gerne kommentere situationen, selv om han ikke helt forstår, hvorfor Jakob Michelsens job er til debat.

- Det er klart, at når du har en træner med et halvt år tilbage af sin kontrakt, så vil der altid være skriverier og spekulationer. Vi kan kun forholde os til det, vi ved.

- Jeg kan ikke se, hvorfor der bliver skrevet de ting. Vi har fået fem point i de seneste tre kampe mod AaB, FCM og FCK. Det synes jeg egentligt er meget acceptabelt. Så må medierne skrive, hvad de vil, siger Oliver Christensen.

Søndag spillede fynboerne 1-1 med FC København på udebane i Superligaen.