OB-sjerne solgt til japansk klub

En af OB's helst store offensive profiler vinker nu farvel til Odenses superligahold.

Torsdag morgen melder Odense Boldklub, at de er blevet enige med den japanske klub Gamba OsakaIssam om et salg af Issam Jebali.



Issam Jebalis nye kontrakt med Gamba OsakaIssam løber frem til sommeren 2026.



Jebalis spil i OB blev belønnet med en udtagelse til det netop overstået VM, hvor Issam spillede i alle Tunesiens kampe.

Den tunesiske angriber forlader OB efter tre og et halvt år og 102 kampe i OB.

- Det har været en skøn tid gennem tre og et halvt år, hvor jeg har følt, at jeg var fra Danmark, at jeg var fra Odense, så lige nu er det lidt svært, udtaler Issam Jebali i en pressemeddelelse.



- Vi har kæmpet sammen som by for klubben. Specielt de sidste seks måneder har været helt fantastiske, hvor over 10.000 kommer og støtter os hver gang. Man kan virkelig mærke, at der sker noget. For mig er det slutningen på en smuk historie, og jeg har været utrolig stolt over at kunne bære nummer 7 i den her klub, tilføjer han.



Blevet bedre menneske

Den tunesiske odenseaner ser dog frem til det nye eventyr øst på.

- Det er selvfølgelig spændende at komme til en ny klub, og det er en ny udfordring, som jeg er nødt til at tage, men jeg har lært meget her, jeg har fået en masse erfaring, og jeg er blevet et bedre menneske og en bedre spiller, siger Issam Jebali.



Fodbolddirektøren i OB ønsker Issam Jebali alt det bedste i Japan. Flere ting har spillet ind i forhold til valget om at sælge OB-stjernen fra.

- Min opfattelse er, at Issam havde en åbenlys motivation i løbet af efterårssæsonen til først at blive udtaget til VM for derefter at præstere til VM og åbne muligheden for en aftale med væsentligt større økonomi, end OB kan tilbyde, forklarer fodbolddirektør Björn Wesström.



- Det andet er, hvilken økonomisk værdi det er muligt at skabe for en 31-årig spiller, hvis spilleren ikke bliver solgt – om det er muligt at øge hans økonomiske værdi – og om vi som klub kan omsætte indtægten til en højere sportslig effekt, end hvis vi vælger ikke at sælg, tilføjer direktøren.

Overvejelser der altså i sidste ende førte til salget af den 31-årige tunesier.

Issam Jebali scorede 29 mål i hans tid hos OB.