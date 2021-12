OB skal spille kampe i Tyrkiet

Første modstander er FC Fredericia torsdag den 20. januar, og præcis en uge efter rejser fynboerne til Silkeborg.

I februar bliver der også plads til en træningslejr i Belek i Tyrkiet, oplyser klubben. Træningslejren foregår mellem 1. og 13. februar, hvor OB spiller kampe mod Vejle og det ukrainske hold FC Zorya Luhansk. Kampene spilles henholdsvis 4. og 12. februar.

Næste superligakamp er mod FCK

Når træningslejren er overstået, rejser fynboerne tilbage til Danmark for at gøre sig klar til, at Superligaen bliver genoptaget efter vinterpause. OB ligger nummer ni i tabellen - et godt stykke fra ambitionerne om top-seks.

Næste superligakamp er mod FC København. Kampen spilles omkring 20. februar.

Selv om drømmene om at blande sig i toppen af Superligaen ser ud til at være væk i denne sæson, er der stadig håb om at snuppe pokaltitlen.

OB spiller i foråret semifinalekampe mod Sønderjyske. Det første opgør i Haderslev spilles 27. eller 28. april med et returopgør på Odense Stadion ugen efter.