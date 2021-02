OB skal ud og revanchere dårlig start

Det var en skidt første halvsæson for OB, der gik til vinterpause med en placering som nummer ni i tabellen.

Og vinterpauen blev blev ikke mindre hektisk for OB, da man 5. januar meldte ud, at man ikke forlængede kontrakten med cheftræner Jakob Michelsen. Med en træner på lånt tid skulle de stribede så forsøge at hive en sejr hjem i sæsonpremieren på hjemmebane mod Lyngby, der lå placeret som bundproppen i tabellen.

Men med et 0-1 nederlag blev det ikke den start på forårssæsonen, som fynboerne havde håbet på.

Læs også Hemmingsen afviser uro i OB-trup med træner på lånt tid

- Vi har noget, vi skal revanchere fra midtugens kamp mod Lyngby, så vi skal selvfølgelig ud og give den gas og vise, at vi stadig kan vinde kampe, siger Mikkel Hyllegaard til OB's hjemmeside.

Træning på kunstgræs

Søndag gælder det så endnu en vigtig kamp. Denne gang mod FC Nordsjælland på udebane, der ligger side om side med OB i tabellen.

Kamptruppen 13. Hans Christian Bernat

27. Oliver Christensen 2. Oliver Lund

3. Alexander Juel

5. Kasper Larsen

6. Jeppe Tverskov

7. Issam Jebali

8. Janus Drachmann

9. Mart Lieder

14. Jens Jakob Thomasen

19. Aron Elís Thrándarson

20. Ayo Simon Okosun

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Moses Opondo

26. Mikkel Hyllegaard

29. Mads Frøkjær

43. Robin Østrøm Se mere

- Det er en stor udfordring. Det er et sindsygt ungt og sindsygt skarpt mandskab, de har. Vi skal være klar fra start, fortæller Mikkel Hyllegaard.

OB har i opstartsperioden for det meste trænet på kunstgræs, og banen på modstanderens stadion er også lavet af kunstgræs. Og det glæder Mikkel Hyllegaard-

- Heldigvis har vi trænet på kunst hele vinteren, så det tror jeg egentlig vi er glade for, siger OB's hurtige angriber.

Læs også Se timelapse: OB klar til forårspremiere efter snekaos