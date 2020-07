OB skriver kontrakt med nykåret danmarksmester

Den nyslåede danske U19-mester Rasmus Nissen er nu på fuldtidskontrakt i OB, efter at han har underskrevet en toårig kontrakt med Striberne.

OBs U19 hold vandt senest mesterskabsfinalen over FC Nordsjælland. Det blev første gang i 29 år.

- Rasmus har vist sit store værd på Danmarks bedste ungdomshold, og derfor er det naturligt, at vi nu har sikret os ham på en kontrakt her i klubben. Han er et produkt af det store stykke arbejde, der bliver lavet på vores akademi, og det er jo målet, at man skal uddanne spillere til førsteholdet eller sælge til udlandet, siger Sportschef Michael Hemmingsen.

- Med Rasmus i førsteholdstruppen følger vi nu op på vores strategi, og det er vi naturligvis meget tilfredse med. Vi giver ikke bare en kontrakt, fordi han har været på akademiet, men fordi vi mener, at Rasmus har nogle kvaliteter, som vi kan bruge fremover på førsteholdet. Han har allerede fået debut i 3F Superligaen, og vi glæder os til at følge hans udvikling.

Har altid været min klub

Rasmus Nissen glæder sig over at skrive kontrakt med OB.

- OB har altid været min klub, og jeg er virkelig stolt over, at klubben tror på mig. Specielt det seneste år har været fantastisk med U19-guld, men generelt har jeg altid følt mig godt tilpas i Ådalen, hvor der er en helt speciel stemning og nogle dygtige trænere.

Læs også OB kan tage DM-guld for første gang i 29 år

- Med de nye faciliteter og baner hernede ser perspektiverne meget spændende ud i OB, og det vil jeg meget gerne være en del af. Jeg tror på, at jeg kan udvikle mig meget her og ser virkelig frem til de udfordringer, der venter. Der skal hårdt arbejde til for at slå igennem, men det ligger godt til mig, så det er bare med at komme i gang, siger han.

Rasmus Nissen har en fortid i både OKS og Næsby samt et kort ophold i SønderjyskE.

Kontrakten med OB løber fra d. 1. august og to år frem, og han får nummer 18 i OB.