OB slår FCK

Landskampspausen er blevet brugt til noget så eksotisk som en venskabskamp for OB, der tirsdag mødte FC København på dennes træningsanlæg på Frederiksberg.

Her blev det til en meriterende 1-0 sejr til fynboerne efter et langskud fra Jakob Bonde. Det var dog ikke en helt normal kamp, der var forkortet. Således blev der spillet 45+25 minutter, oplyser OB på sin hjemmeside.

OB's cheftræner siger i et interview til OB, at der var "rigtig mange gode momenter i fynboernes spil, og at der kom et OB-udtryk frem".