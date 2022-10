OB slår FCM i overtid

Mandag tog OB en særdeles vigtigt sejr, da fynboerne på udebane slog et svagt FC Midtjylland-mandskab med 2-1 i 15. runde af Superligaen.

Det lignede længe, at kampen skulle ende 1-1, men det lavede midtbanespilleren Aron Thrándarson om på, da han dukkede op i FCM's felt i tillægstiden.

Resultatet sender nemlig OB op på 22 point, hvilket rykker holdet hele vejen fra niendepladsen til fjerdepladsen. OB er nu ubesejret i syv kampe i streg.

FCM forbliver på 21 point, hvilket Silkeborg IF, FC København og AGF også har. De fire hold har hele 10 point op til FC Nordsjælland på førstepladsen.

Midtjyderne var uden Evander og Gustav Isaksen, og det var tydeligt at se, at holdet savnede kreativiteten fra de to offensive profiler.

Modsat var OB solid i defensiven og stærk på omstillingschancer, hvor den hurtige kantspiller Yankubah Minteh flere gange drev gæk med FCM-forsvaret.

OB kom bedst ud af startullerne

OB kom bedst ud af starthullerne, men som kampen skred frem fik FCM mere og mere momentum. Dog uden at blive farlige.

Det var derfor helt på sin plads, da OB-angriberen Issam Jebali scorede på et straffespark kort før pausen, som blev dømt efter en VAR-gennemgang.

FCM fik en perfekt start på anden halvleg, da VAR opfangede endnu et straffespark, som kantspilleren Anders Dreyer sikkert satte ind til 1-1.

Efter udligningen havde FCM igen svært ved at kreere chancer, selv om holdet havde bolden mest.

Det var derfor ikke ufortjent, da midtbanespilleren Aron Thrándarson klaskede bolden ind til 2-1 i overtiden.