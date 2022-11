OB slutter efteråret på en bølgetop: - Vi skal fortsætte, hvor vi slap

En drøm om top-6

Der er ikke nogen tvivl om, hvad målsætningen er for de fynske striber: Top-6 og medaljeslutspillet står som det helt soleklare mål for OB.

Selvom der mangler fem kampe i grundspillet i Superligaen, så ved OB, at de skal opnå et resultat mod både FC København, FC Nordsjælland, AGF, AaB og Randers FC i foråret.

- Det her efterår har vi været gode til at tage én kamp ad gangen, og det skal vi fortsætte med at gøre i foråret. Vi har nogle svære kampe på udebane mod FC København og FC Nordsjælland, som bliver spændende og sjove at spille også, siger Bjørn Paulsen.

De tanker bliver bakket op af Bjørn Paulsens defensive legekammerat, målmand Martin Hansen.

- Det bliver rigtig hårdt at komme med i top-6. Der skal gerne en del point til stadig, og nu har vi pludselig noget at miste. Det må vi ikke have fokus på. Det handler om at fortsætte, der hvor vi slap nu her, og så tror jeg også, at vi har en god mulighed for at komme ind i top-6.

Spørger man fodboldekspert på TV 2 Sport Mads Junker, så har OB da også en glimrende mulighed for at komme med i top-6.

- Der bliver et hundeslagsmål for at komme ind i top-6, men mit gæt er, at OB kommer med.

- Jeg synes, at de har fundet frem til noget, der virkelig virker. De har nogle offensive spillere med x-faktor, som kan noget på egen hånd. Og så har det vist sig at være korrekt at holde fast i Andreas Alm. Så alle de faktorer vil nok gøre, at de lige kan knibe sig med i top-6, forudser Mads Junker.

Efter søndagens dramatiske 3-3-kamp i Horsens skal OB nu først igen i kamp i Superligaen den 19. februar, hvor Randers kommer til Odense.