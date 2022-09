OB smider føring og taber hjemme til Viborg

Et klodset mål afgjorde søndagens kamp på Odense Stadion mellem OB og Viborg FF til gæsternes fordel.

Viborg kunne dermed tage fra Odense med en sejr på 2-1.

Efter en god første halvleg med muligheder til begge hold, var det ellers OB, der gik til pause med en føring på 1-0.

Bashkim Kadrii stod bag, da han snuppede bolden efter en skidt aktion i gæsternes defensiv, strøg alene mod mål og passerede Lucas Lund.



Efter pausen fik Viborg hurtigt sat sig på sagerne og presset OB tilbage.

Hjemmeholdet lurede på omstillinger, men gæsternes pres gav pote efter 66 minutters spil. Her blev bolden smidt i feltet, og for enden stod Jay-Roy Grot klar til let at heade Viborg på 1-1.

OB kom siden længere frem, men det var gæsterne, der fik vendt det hele rundt og også taget føringen.

Noget tilfældigt endte bolden i det 80. minut ved Oliver Bundgaard efter et hjørnespark, og han fik tilsvarende tilfældigt sendt bolden i kassen med støttefoden.

Den scoring fik OB ikke svaret igen på, og dermed snuppede Viborg de tre point.

OB gav debut til de to midtbanespillere Franco Tongya og Armin Gigovic, der begge kunne være deres indsats bekendt.

Armin Gigovic var således tæt på at kvittere for en foræring efter 12 minutter, men forsøget manglede den fornødne skarphed.

Kort før pausen var Tongya tæt på at score.



Med nederlaget er OB's umiddelbare niendeplads i fare.