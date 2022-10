OB spillede en chancefattig kamp mod Viborg

Det var ikke en kamp, der vil gå over i historien som en af de bedste, da Viborg og OB spillede 0-0 i et opgør, der savnede offensiv kvalitet.

Det var en chancefattig og jævnbyrdig kamp, hvor begge trænere måtte sidde med en fornemmelse af, at deres hold manglede den sidste skarphed i afgørende situationer for at komme foran.

Personlige fejl og dårlig kommunikation var der også masser af fra begge mandskaber. Derfor må resultatet også anses som værende passende.

For stillingen i Superligaen betyder det, at Viborg fortsat er en del af toppen med 22 point efter 13 runder. OB har i den tunge ende med 16 point efter samme antal runder.

Mange fejl, misforståelser og få chancer

I starten af første halvleg fik OB presset Viborg godt ned. Viborg formåede dog alligevel at skabe chancer, uden at det sådan for alvor blev farligt, hvilket også gjaldt udebaneholdet.

Kampens første chance tilfaldt Viborgs kantspiller Ibrahim Said, da han testede OB-målmand Martin Hansen med et skud inde i feltet, men Hansen reddede uden de store problemer.

Derudover havde begge hold optakt til at blive farlige i første halvleg, inden det løb ud i sandet.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg. Mange fejl, misforståelser og få chancer.

OBs kantspiller Jakob Breum sparkede efter 81 minutter bolden på stolpen, og det var det tætteste, det kom på en scoring i Viborg søndag eftermiddag, hvor Viborg også var tæt på en scoring til sidst.