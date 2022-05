OB-spiller åben for klubskifte: - Hvis jeg bliver nødt til at skifte for at spille VM, så gør jeg det

Den landsholdsaktuelle tuneser Issam Jebali har været i OB siden 2019, men skulle muligheden for et større skifte opstå, så er han klar til at tage imod muligheden og prøve sig af på en højere hylde.

- Selvfølgelig har jeg ambitioner om et skifte. Jeg vil altid forsøge at udfordre mig selv på den højeste hylde, men lige nu fokuserer jeg på de næste par vigtige kampe for OB. At vinde pokalfinalen og at få syvendepladsen.

Selv om Jebali har været glad for tiden i OB, så afviser han ikke muligheden for at skifte til en større dansk klub, hvor han kan være med til at kæmpe om de helt store trofæer.

- OB er en stor klub, og jeg er glad for at være her, men hvis der kommer en mulighed for et skifte, så er min dør altid åben.

- Jeg vil gerne kæmpe med om titler, så hvis der opstår noget her i Danmark eller i en anden liga, så hvorfor ikke?

- Selvfølgelig tænker jeg på VM

Jebali har været så varm, at han også har spillet sig ind i varmen på det tunesiske landshold, hvor en VM-slutrunde i Qatar står for døren. En VM-slutrunde, som Jebali tænker meget på.

- Selvfølgelig tænker jeg på VM. Jeg har en stor chance for at komme med til VM. Lige nu er jeg med i truppen til de næste landsholdssamlinger, og hvis jeg bliver nødt til at skifte for at spille VM, så gør jeg det, siger han.

- Det vil betyde enormt meget for mig. Som fodboldspiller er VM det største du kan opnå.

Tunesien er i gruppe med Danmark, og Jebali indrømmer at kampen mod Danmark vil blive ekstra speciel for ham.

- Jeg vil ikke afvise at kampen mod Danmark bliver ekstra speciel for mig. Jeg har jo været her i tre år. Men også kampen mod Frankrig ville være stort for mig.

Tunesien indleder sin VM-slutrunde med en kamp mod netop Danmark 22. november.