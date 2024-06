OB-spiller lagt for had - måtte kontakte politiet

Den tyske OB-spiller Sven Köhler måtte involvere politiet, efter han modtog et hav af hadefulde beskeder fra OB-fans. Det fortæller han i et interview med B.T.

Spilleren har i den seneste sæson kæmpet med knæproblemer og en kronisk sygdom, hvilket gjorde at han var helt ude af truppen i en række afgørende kampe.

På instagram blev han kontaktet af en fan, som blandt andet kaldte ham nazist. Det var den række beskeder der fik Sven Köhler til at kontakte politiet.

Politiet har dog droppet sagen igen, efter Sven Köhler fik en personlig undskyldning fra afsenderen.

Noget af det, som angiveligt har fået flere fans til at koge over var, at det kom frem Sven Köhler havde en nedrykningsklausul i sin kontrakt, så han fik fri transfer, hvis OB rykkede ned - hvilket klubben som bekendt gør.

- OB havde givet mig nogle løfter, da jeg skrev under – heriblandt at de ville sælge mig for en fair pris, hvis en bundesligaklub henvendte sig. Det løfte blev brudt, siger Sven Köhler til B.T.



Han er nu på flere klubbers ønskeliste i det frie transfervindue.