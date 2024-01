Mohamed Buya Turay har fået tilladelse fra OB til at besøge en klub for at diskutere sine personlige vilkår for en transfer. Det oplyser superligaklubben.

‎Den 29-årige angriber fra Sierra Leone er derfor ikke med på træningsbanen mandag.

- Vi har i øjeblikket ikke yderligere kommentarer til sagen, og vi vil kommunikere på vores platforme, hvis der skulle ske yderligere, lyder det fra OB.