OB-spiller skifter klub før tid

Egentlig var det meningen, at OB-spiller Marcus Lund skulle skifte til den svenske klub IFK Norrköping i sommeren 2021.

Men nu er OB og svenskerne blevet enige om et transfer, hvor Marcus Lund skifter klub med omgående virkning.

I en pressemeddelelse siger spilleren, at han vil se tilbage på tiden i OB med glæde.

- Jeg vil kigge tilbage på de seneste tre år med rigtig mange positive minder og følelsen af at være en del af en fantastisk by med en fodboldkultur, som er intens, og som man mærker på daglig basis. I min tid er det overordnet set gået den rigtige vej, og jeg er sikker på, at klubben går en rigtig spændende fremtid i møde, siger Marco Lund og fortsætter:

- Derudover vil jeg gerne sige tusind tak for de tre år, der er gået, hvor jeg har haft fansenes opbakning i ryggen fra dag ét. Det har betydet rigtig meget for mig, og jeg har af min tid i OB lært, at ”én gang Odense, altid Odense", ikke bare er noget, man siger.

Sidste kamp i Farum

Marco Lunds foreløbige sidste kamp i OB-trøjen blev spillet søndag mod FC Nordsjælland. Med sig får han rosende ord fra sportschef Michael Hemmingsen, der dog ikke er bekymret for forsvaret.

- Vi synes, at vi er rigtig godt dækket ind i vores forsvar, hvor vi har nogle unge akademispillere, der står på spring i form af Christian Vestergaard og Robin Østrøm, samt et par spillere, som er på vej tilbage fra skader, så jeg er helt tryg ved den trup, der skal løse resten af denne forårssæson for os, siger sportschefen i en pressemeddelelse.