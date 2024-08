OB spiller stopper før tid: - Jeg har fået et budskab fra Gud

OB og Tyler Burey er blevet enige om at ophæve kontrakten, der ellers bandt dem sammen til sommeren 2026.

Et tegn fra Gud, siger Tyler Burey.

Den engelsk-jamaicanske offensivspiller kom til Odense sidste år, men allerede nu står det klart, at det seneste år ikke har været godt for nogen.

- Først og fremmest vil jeg gerne takke min herre og frelser Jesus Kristus. Det her er en aftale, der var nødt til at ske, og som kommer på det rigtige tidspunkt. Jeg har fået et budskab fra Gud om at tage denne beslutning. Tingene her er ikke gået, som det var meningen, det skulle gå, men det er sådan fodbold kan være, siger han i en pressemeddelelse.

Tyler Burey kom til klubben fra engelske Millwall F.C., men i OB er det aldrig blevet til så meget spilletid. I foråret blev han udlejet til Oxford United FC, inden han i løbet af sommeren vendte tilbage til Ådalen.



- Tyler Burey har ikke haft et godt forløb i OB. Vi har gennem længere tid sammen ledt efter en ny mulighed for Tyler, men de muligheder, vi fandt, lykkedes ikke. Derfor har vi nu i fælles overensstemmelse vurderet, at det giver mest mening og flest muligheder at ophæve samarbejdet nu. Tyler ønskes alt det bedste, siger sportsdirektør, Troels Bech.