OB-sportsdirektør: Vi kan ikke være fornærmede

OB spiller lørdag sæsonens første kamp i 1. division, og i følge klubbens nye sportsdirektør, Troels Bech, kan spillerne ikke være fornærmede over at skulle spille i 1. division - men det kan fansene og sponsorerne.

- Tilskuerne og sponsorerne har leveret over år noget, der skal være i Superligaen, og det er det, vi forpligter os på at matche på banen.

Han understreger, at mange af spillerne alligevel ikke har været vant til at spille i Superligaen.

- Hvis du kigger på vores trup, er der ikke ret mange Superligakampe repræsenteret. Mange udenlandske spillere har ikke haft lang tid i Superligaen, og mange af de danske spillere er så unge, at de ikke engang har haft seniorkampe endnu ... Så vi kan ikke være fisefornemme over at skulle spille i Nordic Bet Ligaen.