OB-stjerne tæt på comeback: - Det har været nederen

OB’s topscorer Luca Kjerrumgaard nærmer sig et comeback i den stribede trøje. Angriberen har været ude med en fiberskade i venstre baglår i det meste af september, men han er nu tilbage på træningsbanen og er ved at være i god forfatning igen.

- Det går faktisk rigtig godt. Jeg har været på træningsbanen i dag og sprinte og teste, hvordan landet ligger. Det ser rigtig godt ud. I denne uge skal jeg bygge mig ind i træningen med holdet og træne gravist mere og mere med. Og fra næste uge skal jeg gerne træne fuldt med, siger Luca Kjerrumgaard til TV 2 Fyn.

Hans seneste kamp for OB var den 30. august, hvor han med to mål mod Vendsyssel kom op på 10 træffere i denne sæson. Nu håber han, at han kan komme i aktion i OB’s næste kamp, der spilles mod FC Roskilde den 18. oktober.

- Der er en god chance for det, og det ser lovende ud. Det er noget, jeg sigter efter, og det er det, jeg håber på, siger Luca Kjerrumgaard.

Han lægger ikke skjul på, at det har været vanskeligt for ham at være ude med en skade.

- Det har været specielt at skulle sidde og kigge på fra tribunen. Det er ikke sjovt at være ude, for man vil jo gerne hjælpe holde så meget, man nu kan. Især når jeg var inde i en rigtig fin stime, så er det nederen, at man ikke kan bygge videre på det. Men jeg har prøvet at være positiv omkring det og fokusere på at komme stærkere tilbage og med en ny og bedre energi, siger han.

Luca Kjerrumgaard har scoret ti mål i otte kampe for OB i denne sæson.