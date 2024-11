OB's helt store åbenbaring denne sæson Luca Kjerrumgaard er udtaget til det danske U21-landshold. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det er første gang, at angriberen er en del af U21-truppen, lyder det videre. det danske U21-landshold skal her i landsholdspausen spille to testkampe på udebane mod Tyskland og Spanien henholdsvis den 15. og 19. november.

Luca Kjerrumgaard har scoret 12 gange i NordicBet Ligaen på lige så mange kampe.