OB suspenderer direktør efter kontroversiel mail

Ifølge bold.dk har fodboldklubben OB valgt at suspendere Steffen Nielsen, der er assisterende fodbolddirektør.

Ifølge mediet skyldes det, at der pågår undersøgelser af en række interne forhold, forlyder det. Suspenderingen bunder i informationer leveret i en mail, der er sendt til flere danske medier, og som beskriver en række kontroversielle ting, Steffen Nielsen beskyldes for at have været involveret i i sin tid i OB.

Steffen Nielsen har haft flere roller i OB igennem sine 19 år i klubben. Blandt andet som Team Manager hvor han har været helt tæt på Superligaholdet.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra OB og Steffen Nielsen.