OB taber dramatisk pokalfinale

Det lykkedes ikke OB at vinde pokalfinalen endnu en gang. OB blev besejret i straffesparkskonkurrence af FC Midtjylland. Ordinær og forlænget spilletid endte 0-0.



FC Midtjylland kan kalde sig pokalmestre efter en tæt og intens pokalfinale mod OB torsdag eftermiddag.

Braget på Brøndby Stadion blev afgjort i straffesparkskonkurrence, hvor FCM-målmand David Ousted blev den store helt med to redninger.

Forinden var 120 minutter forløbet med adskillige store chancer i begge ender, men der skulle en duel fra 11-meterpletten til for at fremkalde scoringer.

Det er anden gang, at FC Midtjylland vinder pokalturneringen. Første gang var i 2019, hvor triumfen også blev en realitet efter en straffegyser.

Dengang blev opgøret spillet i Parken, men siden er den blevet rykket rundt.

Rundturen fortsatte i år til Brøndby, og de to holds fans sørgede i hver sin ende for at skabe en imponerende ramme om kampen.

De blå- og hvidstribede OB-fans havde indtaget den ende, der normalt huser Brøndbys mest inkarnerede tilhængere, og de måtte spejde langt efter de fleste af chancerne.

OB angreb nemlig ned mod de midtjyske fans og var farligst i kampens første 45 minutter.

Den offensive opstilling med Emmanuel Sabbi, Mads Frøkjær, Sander Svendsen og Issam Jebali gjorde flere gange ondt på midtjyderne, når de blev fanget i omstillinger.

Særligt Sabbi fik serveret en bunke gode muligheder, men skarpheden var ikke prangende.

Første gang missede han sin førsteberøring og faldt. Anden gang fik han ikke gjort nok ved et perfekt indlæg fra højre, og mod slutningen af halvlegen hamrede han bolden over mål efter en indøvet hjørnesparkskombination.

Mens OB var hyppige gæster i FC Midtjyllands felt, viste flere af midtjyderne glimt af deres høje individuelle niveau.

En af forårets helt store profiler, Anders Dreyer, kom fri til afslutning i feltet efter 35 minutter, men hans flade forsøg gik forbi fjerneste stolpe.

De lidt over 23.000 tilskuere holdt humøret højt trods fraværet af mål, og fem minutter inde i anden halvleg ramte stemningen kogepunktet, da Frøkjær slap igennem og væltede.

OB-fansene var svært uenige med kampdommer Sandi Putros, der trods heftige protester undlod at fløjte for straffespark.

Forinden havde Edward Chilufya haft FC Midtjyllands bedste chance, men hans hovedstød gik forbi mål.

Regnen begyndte at piske ned over Brøndby Stadion, mens den intense kamp om initiativet fortsatte på den snorlige grønsvær.

En af opgørets største chancer tilfaldt OB's Sander Svendsen, men nordmanden kunne ikke styre sin flugter i mål efter et hjørnespark.

Dødbolde førte til flere farlige situationer, og heller ikke Sabbi formåede at dirigere et perfekt indlæg fra Jebali i mål et kvarter før tid.

Med få minutter igen af den ordinære spilletid fik Jakob Breum en stor chance for at blive helt, men han brændte på FCM-målmand David Ousted, og så endte det med forlænget spilletid.

FC Midtjylland virkede til at have mest tilbage i tanken og kunne sagtens være kommet foran få minutter inde i forlængelsen.

Efter småspil mellem Dreyer og Evander afsluttede sidstnævnte, men nær stregen stod Jørgen Skjelvik og afværgede.

FCM sværmede om OB-feltet og var millimeter fra at tage føringen med ti minutter igen. Evander hamrede på overliggeren, før OB-keeper Hans Christian Bernat måtte diske op med en stor redning på et Dreyer-forsøg.

Straffesparkskonkurrencens to første forsøg blev udnyttet, før Ayo Simon Okosun og indskiftede Erik Sviatchenko brændte ned mod OB's fans.

Ousted reddede nok et forsøg, og så kunne Evander sætte det endegyldige punktum.





